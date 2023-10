Ex-Bundesratspräsident Helmut Kritzinger verstorben

"Helmut Kritzinger war bis zuletzt politisch für Österreich im Einsatz", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in einem Nachruf am Sonntag.

Danach wurde er Journalist und war zuletzt Sekretär im Sozialbereich des Tiroler Seniorenbundes. Politisch aktiv war er ab 1953, unter anderem als Obmann der Südtiroler Volkspartei im Sarntal. Der Tiroler ÖVP-Politiker war im ersten Halbjahr 2008 Präsident des Bundesrats dessen Mitglied er ab 2002 gewesen war.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben.

Tiroler Polit-Urgestein Helmut Kritzinger (95) verstorbenHelmut Kritzinger war ein Urgestein der Tiroler Politik-Geschichte. Am Samstagabend ist der gebürtige Südtiroler und langjährige Obmann des Tiroler ÖVP-Seniorenbundes im Alter von 95 Jahren verstorben.

