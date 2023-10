Ex-Bundesratspräsident Helmut Kritzinger gestorben

ist am Samstag im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Gründer des Tiroler Seniorenbundes starb in seiner Südtiroler Heimat Sarnthein, teilte seine Partei der APA mit.

Kritzinger war Abgeordneter zum Bundesrat, wo er im ersten Halbjahr 2008 die Präsidentschaft innehatte. Auch saß er Jahrzehnte im Innsbrucker Gemeinderat. Den Tiroler Seniorenbund führte Kritzinger lange Zeit als Obmann.(ÖVP) seine Anteilnahme aus:"Ein besonderes Anliegen waren ihm Zeit seines Lebens die engen Beziehungen zwischen Tirol und Südtirol sowie die gelebte Europaregion.

Im Zuge des Südtiroler Freiheitskampfes, der sich 1961 in der sogenannten"Feuernacht" entlud, war Kritzinger wegen angeblicher"antinationaler Propaganda" von italienischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Er saß acht Monate im Gefängnis und floh 1962 aus Angst vor einer erneuten Verhaftung zu Fuß nach Nordtirol.(ÖVP) den Tiroler Seniorenbund. Dieser zählt heute 23.000 Mitglieder, hieß es in einer Aussendung der Organisation. headtopics.com

"Mit Helmut Kritzinger verlieren wir einen ganz großen Tiroler, der ein zutiefst politischer Mensch war und dem die Anliegen der Senioren sowie die enge Kooperation des Bundeslandes Tirol mit Südtirol in der Euregio Tirol eine Lebensaufgabe war", wurde Seniorenbund-Landesobfraunahm Anteil:"Mit Helmut Kritzinger verliere ich einen langjährigen guten persönlichen Freund und Mentor, von dem ich in meiner politischen Arbeit unglaublich viel lernen konnte und der...

Kritzinger sei als Politiker und Mensch weit über alle Parteigrenzen geschätzt worden und sein politisches Erbe habe nachhaltige Spuren in der Tiroler Landeshauptstadt, dem Bundesland Tirol und Südtirol hinterlassen, teilte die FPÖ mit. headtopics.com

Ex-Bundesratspräsident Helmut Kritzinger verstorben

Tiroler Polit-Urgestein Helmut Kritzinger (95) verstorben

