EVN bietet kostenlose Workshops für Volksschulen zum Thema Strom

ie EVN bietet kostenlose Workshops für Volksschulen rund um das Thema Strom. Nun machte der Energieversorger in der dritten Klasse in Schwadorf Station. Wie wird Strom eigentlich produziert und wie kommt er dann bis in jedes Haus? Im Rahmen eines zweistündigen Workshops erarbeitete Workshopleiterin Melanie Scheucher mit den Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse der Volksschule Schwadorf den Weg von der Herstellung bis zum Endverbraucher auf spielerische Art und Weise.

Welche Aufgaben die einzelnen Anlagen im Stromnetz erfüllen, stand natürlich auf dem Wissensvermittlungsplan von der EVN-Workshopleiterin. Am Ende des kostenlos angebotenen Workshops haben die Schülerinnen und Schüler den Weg des Stromes selber nachgespielt. Schon vorab hatten sich die Kinder einen Kurzfilm über Energiequellen und Kraftwerke angesehen. headtopics.com

„Seit vielen Jahren bringen wir jungen Menschen auf spielerische Weise das Thema Energie in all seinen Facetten näher – der sichere und bewusste Umgang mit Strom steht dabei im Mittelpunkt“, hält EVN-Sprecher Stefan Zach fest. Der Workshop „Weg des Stromes“ ist für die dritte Schulstufe bestimmt, ein Termin kann direkt über EVN Schulwebsite

