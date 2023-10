Everdrone stellt bahnbrechende Mehrzweckdrohne E2 vor

“Everdrone stellt die bahnbrechende Mehrzweckdrohne E2 vor, um die Notfalleinsätze zu revolutionieren”, heißt es in einer Aussendung an Fireworld.at im Oktober 2023. Everdrone nutzt das Wissen und die Erfahrung aus der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Notfallhelfern in Schweden, Dänemark und dem Vereinigten Königreich und wird sein einzigartiges Angebot durch die Hinzufügung eines neuen, hochmodernen Drohnenmodells verbessern.

Entwickelt für Autonomie, Geschwindigkeit und Sicherheit Der kombinierte Everdrone First on Scene™-Service – mit LiveView- und MedKit-Lieferungen – basiert auf einer einzigen Prämisse: dem Bedürfnis nach Geschwindigkeit, um Zeit zu sparen.

Eine einzigartige Einrichtung, die Leben rettet Everdrone ist kein Neuling, wenn es darum geht, bei Notfalllösungen neue Wege zu beschreiten. Die Everdrone First on Scene™ mit Drohnenlieferungen von AED-Einheiten wurde als Erfolg gelobt und in Schweden und Dänemark validiert und soll in die Einsatzdienste von Air Ambulance Kent Surrey Sussex (KSS) im Vereinigten Königreich implementiert werden. headtopics.com

Eine mit Spannung erwartete Entwicklung „Bei Air Ambulance Charity Kent Surrey Sussex (KSS) sind wir ständig bestrebt, unseren Patienten den bestmöglichen Service zu bieten. Um dies zu erreichen, setzen wir auf Innovationen, um bei der Einführung neuer Technologien und Behandlungen an der Spitze zu bleiben.

Jetzt bestellbar, 2024 in Betrieb Das einzigartige E2-Drohnensystem von Everdrone wurde in Zusammenarbeit mit Clogworks entwickelt und wird ab heute bestellbar sein und voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2024 in Betrieb gehen.Reisegeschwindigkeit: 23 m/sKamera-Interoperabilität: Jeder Standard-Open-Format-SensorC3-Link: 4 einzelne LTE-Verbindungen (4G und 5G) headtopics.com

