Evakuierung von 31 Österreichern aus dem Gazastreifen nach Ägypten

Österreich gehörte zu den ersten Ländern, deren Staatsbürger die Region verlassen konnten. Die Gruppe setzte sich hauptsächlich aus Doppelstaatsbürgern zusammen, die entweder im Gazastreifen lebten oder sich dort auf Familienbesuch befanden, darunter zehn Minderjährige. Die jüngste unter ihnen ist ein sechsjähriges Mädchen.

Österreicher wurden aus dem Gazastreifen evakuiert Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bedankte sich bei den ägyptischen und israelischen Partnern für ihre Unterstützung bei der Ausreise und bei seinen Mitarbeitern vor Ort. Es gebe noch eine kleine Gruppe von ausreisewilligen Österreichern und ihren Angehörigen in der Region, und das Ministerium werde weiterhin alles tun, um auch ihnen eine rasche und sichere Ausreise zu ermöglichen.

Laut Augenzeugen und nach Angaben des Roten Halbmonds kamen am Mittwoch Bürgerinnen und Bürger mit der Staatsangehörigkeit Kanadas, Österreichs, Finnlands, Tschechiens, Bulgariens sowie Japans, Australiens und Indonesiens nach Ägypten. headtopics.com

"Wir sind sehr erleichtert, dass es heute am späten Nachmittag gelungen ist, eine erste Gruppe von 31 Österreicher:innen über den Grenzübergang Rafah im Süden Gazas nach Ägypten zu evakuieren und so in Sicherheit zu bringen", teilte das Außenministerium in Wien mit. Österreich gehört zu den ersten Ländern, dessen Staatsbürger ausreisen konnten.

Krisenteam brach in der Nacht mit Bussen auf Ein Krisenteam der österreichischen Botschaft in Ägypten sei bereits in der Nacht mit Bussen von Kairo nach Rafah aufgebrochen, um die evakuierten Österreicher in Empfang zu nehmen. Die Gruppe werde jetzt in eine von der Botschaft organisierte Unterkunft gebracht, wo sie bei Bedarf ärztlich versorgt werden könnten. Das Botschaftsteam unterstütze sie außerdem dabei, die Weiterreise zu organisieren. headtopics.com

Ägypten will Verletzte aus Gazastreifen aufnehmen81 Schwerverletzte sollen am Mittwoch via Grenzübergang Rafah nach Ägpyten ausreisen können. Weiterlesen ⮕

Menschen dürfen erstmals Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassenTag 25 nach dem Hamas-Angriff auf Israel: Alle Nachrichten und Infos zum Israel-Gaza-Krieg finden Sie hier. Weiterlesen ⮕

Grenze geöffnet: Erste Verletzte aus Gazastreifen in ÄgyptenErste Verletzte aus dem Gazastreifen sind am Mittwoch zur Behandlung über die Grenze nach Ägypten gebracht worden. Ägyptische TV-Sender zeigten Bilder von Krankenwagen, die den erstmals für Personen geöffneten Grenzübergang Rafah überquerten. Auch Ausländer konnten nach Ägypten ausreisen. Weiterlesen ⮕

31 Österreicher aus Gazastreifen nach Ägypten evakuiertMenschen mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen ausreisen. Auch Verletzte will Ägypten aufnehmen. Bei den Bodenkämpfen sind laut Israel elf Soldaten ums Leben gekommen. Im Westjordanland kommt es... Weiterlesen ⮕

31 Österreicher aus Gazastreifen nach Ägypten evakuiertEine Gruppe von 31 Österreichern und Österreicherinnen ist am Mittwochnachmittag über den Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens nach Ägypten evakuiert worden. Weiterlesen ⮕

31 Österreicher aus Gazastreifen nach Ägypten evakuiertEine Gruppe von 31 Österreichern und Österreicherinnen ist am Mittwochnachmittag über den Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens nach Ägypten evakuiert worden. Weiterlesen ⮕