Europa League: Sturm holt in Unterzahl Punkt gegen Bergamo

Die ab der 52. Minute dezimierten Steirer machten am Donnerstag im Heimspiel gegen den italienischen Spitzenclub einen 1:2-Pausenrückstand wett und schafften dank eines Elfmeter-Tors von Szymon Wlodarczyk (80.) ein 2:2. Sturm hält in der Gruppe D der Fußball-Europa-League damit bei vier Punkten und Rang drei und hat die Aufstiegschance gewahrt.brachte Sturm früh in Führung (13.), Luis Muriel (34., 45.+7/Elfmeter) drehte noch vor der Pause die Partie. In der 52.

Die Mannschaft von Christian Ilzer brachte die Italiener auch danach in Verlegenheit. Einen Kopfball von Jon Gorenc-Stankovic parierte Musso gerade noch (23.), ein Schuss von Prass fiel zu schwach aus (25.), Hierländer brachte in aussichtsreicher Position den Ball nicht unter Kontrolle (33.), ein Kopfball vonDie Gäste aus Bergamo hatten viel Ballbesitz und kombinierten sich regelmäßig vor das Grazer Tor, die Sturm-Abwehr hatte jedoch zunächst alles unter Kontrolle.

Kurz nach Wiederbeginn der nächste Rückschlag für die Grazer. Hierländer, der nach einem kleinen Disput im Vorfeld des Elfmeters Gelb gesehen hatte, musste nach einem unnötigen Foul weit in der gegnerischen Hälfte vorzeitig in die Kabine. headtopics.com

Der eingewechselte William Böving brachte viel offensiven Schwung und hatte die erste Chance auf den Ausgleich (75.), wenig später stachen zwei weitere Joker. Nach einem Fersler von Tomi Horvat nahm Kolasinac die Hand zu Hilfe, nach VAR-Check trat Wlodarczyk an und der junge Pole verwertete ebenso souverän wie vor der Pause Muriel.

