Europa League: Sturm Graz erkämpft sich Remis gegen Atalanta Bergamo

Die beiden österreichischen Vertreter in der UEFA Europa League waren am Donnerstag am dritten Gruppenspieltag im Einsatz. Sturm Graz empfing Atalanta Bergamo, während die Reise für den LASK zu Union Saint-Gilloise (21 Uhr) ging.

Atalanta kam mit zwei Siegen als Tabellenführer nach Graz, die Steirer holten zuletzt in Rakow den ersten Dreier. Bei Sturm erzielte Böving bislang beide Tore, zuletzt war der Däne aber angeschlagen und nahm deshalb zunächst auf der Bank Platz.

Führung durch Prass Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die"Blackies" dann in Front. Kiteishvili passte zu Prass, dieser zog ab und sein Schuss wurde von Toloi unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht (13.). Beinahe hätten die Hausherren zehn Minuten später erhöht, Keeper Musso entschärfte aber einen guten Kopfball von Gorenc-Stankovic. headtopics.com

Hierländer sieht Gelb-Rot Nach Wiederbeginn waren sieben Minuten gespielt, da beging Hierländer ein taktisches Foul. Da der 32jährige in Halbzeit eins bereits verwarnt wurde, schickte der Schiedsrichter ihn nun mit der gelb-roten Karte vom Feld. Eine äußerst harte Entscheidung des kroatischen Referees und somit musste Sturm ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl agieren.

Ausgleich in Unterzahl Aber auch mit einem Mann weniger gaben sich die Steirer nicht geschlagen, mittlerweile waren Böving und Horvat neu ins Spiel gekommen. Und die Grazer reklamierten nach 79 Minuten auf Elfmeter und der VAR schaltete sich ein. Nach Betrachtens der Bilder war ein Handspiel von Kolasinac klar ersichtlich, Wlodarczyk übernahm Verantwortung und versenkte das Spielgerät in die Maschen - 2:2. headtopics.com

