Europa League: Lask weiter punktelos Letzter

Die Chancen des Lask auf den Aufstieg in der Europa League sind weiter gesunken. Die Linzer lagen zwar am Donnerstagabend in Anderlecht bei Union Saint-Gilloise bis zur 84. Minuten mit 1:0 in Führung, kassierten am Ende aber noch eine bittere 1:2-Niederlage.

Damit ist die Truppe von Chefcoach Thomas Sageder in der Gruppe E weiter punktlos, der belgische Liga-Tabellenführer schloss zum Zweiten Toulouse auf, der ebenfalls bei vier Zählern hält. Liverpool (9) untermauerte das Standing als klarer Gruppenkopf mit dem dritten Sieg, einem 5:1 gegen Toulouse. Die Linzer hingegen konnten trotz einem frühen Treffer von Moses Usor (24.), seinem ersten in der laufenden Pflichtspielsaison, wieder nichts Zählbares mitnehmen. Das Finish war extrem bitter. Zuerst verwandelte Cameron Puertas einen von Felix Luckeneder unnötig verschuldeten Elfmeter (84.).

„Vorne müssen wir die Chancen eiskalt nützen“, hatte Sageder im Vorfeld gefordert. Schon in der 13. Minute war das beinahe der Fall, da konnte Kevin Mac Allister für seinen geschlagenen Tormann Anthony Moris bei einem Schuss von Robert Zulj gerade noch auf der Linie klären. Die erste schön herausgespielte Topchance führte dann gleich zum Erfolg. headtopics.com

Beinahe wäre kurz später nach einem Konter der Ausgleich passiert, der Treffer wurde allerdings nach VAR-Intervention nicht anerkannt. Tobias Lawal hatte eine ruhige erste Hälfte, musste nur bei einem Abschluss von Loic Lapoussin eingreifen (40.). Die Linzer ließen wenig zu, wurden aber selbst auch nur ein zweites Mal richtig gefährlich.

Nach Wiederbeginn beschränkten sich die Gäste vor allem damit, das Resultat zu verwalten, einmal musste Moris trotzdem bei einem Horvath-Freistoß abwehren (53.). Allgemein gaben die Belgier klar den Ton an, immer wieder wurde es im Linzer Strafraum brenzlich. Top-Möglichkeiten blieben aber Mangelware, ein Machida-Kopfball war leichte Beute für Lawal (66.). headtopics.com

