ie Österreichischen Lotterien und sieben weitere Länder haben Ende Oktober das neue Wettscheinspiel mit Montag und Donnerstag als Ziehungstage eingeführt.

„Lebe deine EuroDreams“ heißt es seit Montag, den 30. Oktober 2023 und gemeint ist damit das neue Spiel, dessen Hauptgewinn in Höhe von 20.000 Euro netto pro Monat, für 30 Jahre, es ermöglicht, „die beste Version seines Lebens“ zu leben.

Die Österreichischen Lotterien haben gemeinsam mit den von EuroMillionen bekannten Ländern Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz das völlig neue Wettscheinspiel EuroDreams auf den Markt gebracht. Die Spielformel lautet „6 aus 40“ plus „1 aus 5“, das heißt, man kreuzt sechs Zahlen in einem Zahlenfeld von 1 bis 40 an, und eine „Traumzahl“ in einem Zahlenfeld von 1 bis 5. headtopics.com

Der zweite Gewinnrang sind „6 Richtige“, und dafür gibt es 2.000 Euro monatlich für fünf Jahre*). Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 1:4.797.975. Es wird bei EuroDreams zwei Ziehungen pro Woche, und zwar jeweils am Montag und am Donnerstag geben, die jeweils in Paris durchgeführt werden. Die erste Ziehung findet am Montag, den 6. November 2023 statt.

EuroDreams kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien, über win2day – das ist die Spieleseite der Österreichischen Lotterien im Internet – und über die Lotterie App gespielt werden. Ein Tipp kostet 2,50 Euro, und man kann entweder einen Wettschein ausfüllen oder per Quicktipp teilnehmen.Das Kunsthaus Graz ist Teil des Universalmuseums Joanneum und gilt seit seiner Errichtung 2003 als neues architektonisches Wahrzeichen der Stadt Graz. headtopics.com

OMV verzeichnet im 3. Quartal GewinnrückgangDer österreichische Energiekonzern OMV verzeichnete im 3. Quartal einen Gewinnrückgang von 62 Prozent aufgrund niedriger Öl- und Gaspreise. Das bereinigte CCS EBIT sank um 62 Prozent auf 1,334 Mrd. Euro, während das bereinigte CCS-Nettoergebnis um 64 Prozent auf 431 Mio. Euro zurückging. Im Zeitraum Jänner bis September fiel das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten um 49 Prozent auf 4,592 Mrd. Euro und das CCS-Nettoergebnis um 48 Prozent auf 1,928 Mrd. Euro. Die OMV erwartet für 2023 einen durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von 80 US-Dollar pro Fass und einen durchschnittlich realisierten Gaspreis von rund 30 Euro je MWh. Weiterlesen ⮕

Taxifahrerin rettete 83-jähriger Amstettnerin 25.000 EuroBetrüger wollten einer 83-jährigen Amstettnerin 25.000 Euro abgaunern, doch eine aufmerksame Taxifahrerin machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Weiterlesen ⮕

1,34 Millionen Euro :Flughafen Graz mit Corona-Klage erfolgreichBeteiligung der Messe zahlte sich für Flughafen Graz aus: Die Covid-19-Finanzierungsagentur musste nachträglich 1,34 Millionen nach Graz überweisen. Weiterlesen ⮕

150 Euro pro Kind: Wie man den AKNÖ-Kinderbetreuungsbonus erhältIn Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten unterstützt die AKNÖ Familien in Niederösterreich mit einem Bonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. Zudem fordert die Arbeiterkammer den Ausbau der kostenfreien Nachmittagsbetreuung. Weiterlesen ⮕

Lesung von Ernest Korn sammelt 2.500 Euro für den SozialfondsEine Lesung von Ernest Korn hat 2.500 Euro eingebracht, die dem Sozialfonds für bedürftige Gerasdorfer zugutekommen. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und wurde von Bürgermeister Alexander Vojta und Gemeinderätin Helga Oberleitner mit großer Dankbarkeit entgegengenommen. Weiterlesen ⮕

Bund und Länder wollen 360 Millionen Euro zusätzlich in Landwirtschaft investierenUm Österreichs Landwirte in diesen Zeiten besonders zu unterstützen, hat Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) ein gemeinsam mit den Ländern ausgearbeitetes „Impulsprogramm für die Landwirtschaft“ beschlossen. Dieses umfasst 360 Millionen Euro, die bis 2027 zusätzlich in die Landwirtschaft investiert werden sollen. Weiterlesen ⮕