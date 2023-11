EU-Wahl: Begeisterung bei Jungwählern besonders hoch

SPÖ ringt um Liste und Präsidium Wer darf in die EU-Kommission? Unter dieser Altersgruppe herrscht eine besonders hohe Begeisterung für die Europäische Union. Laut einer aktuellen Umfrage sind 70 Prozent der 16- bis 29-Jährigen mit der EU zufrieden. Grüne und NEOS haben traditionell bei jungen Wählern die Nase vorn, aber laut der Umfrage steht auch die FPÖ derzeit hoch im Kurs.

EU-Zufriedenheit: Generationenunterschiede im Detail Die höhere EU-Begeisterung unter den jüngeren Wählern ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sie bereits als EU-Bürger geboren wurden. Personen, die am Wahltag im kommenden Jahr 29 Jahre alt sind, wurden bereits nach dem EU-Beitritt Österreichs am 1. Januar 1995 geboren.

Die niedrigere Zufriedenheit bei älteren Wählern spiegelt sich auch in der Wahlbeteiligung wider. Studien zeigen, dass die Wahlbeteiligung junger Menschen in der gesamten EU deutlich niedriger ist als die älterer Wähler. Bei der letzten Europawahl 2019 lag die Wahlbeteiligung der Unter-24-Jährigen laut einer Eurobarometer-Umfrage bei nur 42 Prozent, während die Wahlbeteiligung aller EU-Bürger bei 51 Prozent lag. headtopics.com

In Österreich können junge Menschen ab 16 im kommenden Jahr bereits zum vierten Mal bei einer EU-Wahl ihre Stimme abgeben. EU-weit dürfen Wähler unter 18 allerdings nur in fünf Ländern bei den Europawahlen im Juni an die Urnen. Neben Österreich, Malta (jeweils ab 16) und Griechenland (ab 17) kommen 2024 auch Jungwähler in Deutschland und Belgien (jeweils ab 16) dazu.

In Belgien können sich bei der nächsten Europawahl neben den bisher 8,2 Millionen Wahlberechtigten zusätzlich 271.000 16- und 17-Jährige sowie 575.000 Erstwähler im Alter von 18 bis 23 beteiligen. Anders als in den meisten anderen EU-Staaten gilt in Belgien eine Wahlpflicht. headtopics.com

