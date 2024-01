EU-Staaten einigen sich auf Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer

Die EU-Staaten haben eine politische Grundsatzeinigung auf den Start eines Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer erzielt. Das sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am Montagabend nach einem Außenministertreffen in Brüssel. Der Einsatz soll nach Angaben von Diplomaten im Idealfall im kommenden Monat starten und die Angriffe von jemenitischen Huthi-Rebellen beenden.

Die Staaten hätten „im Prinzip“ für einen Militäreinsatz zur Sicherung der Seewege grünes Licht gegeben, so Borrell. Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Einsatzes müsse aber noch beschlossen werden. Die Huthi-Rebellen greifen seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. Die schiitische Miliz sieht sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbst ernannten „Achse des Widerstands“, zu der neben der Hamas auch die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon gehör





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

China fordert Ende der Angriffe der Huthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten MeerChina hat zu einem Ende der Angriffe der Huthi-Miliz im Jemen auf Handelsschiffe im Roten Meer aufgerufen. Das chinesische Außenministerium und das Handelsministerium in Peking fordern die Wiederherstellung der Sicherheit im Roten Meer und betonen die Bedeutung des reibungslosen Ablaufs der globalen Produktions- und Lieferketten.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

EU-Außenbeauftragter setzt sich für Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt einDer EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte an, sich für eine palästinensische Eigenstaatlichkeit zur Lösung des Nahost-Konflikts einzusetzen. Er forderte die EU-Staaten auf, mit der arabischen Welt zusammenzuarbeiten.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

EU-Außenministerinnen und Außenminister debattieren über Nahost-KonfliktDie EU-Außenministerinnen und Außenminister treffen sich in Brüssel, um über die Lage in Nahost und der Ukraine zu debattieren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt ein und ruft die EU-Staaten dazu auf, mit der arabischen Welt zusammenzuarbeiten. Trotz unterschiedlicher Standpunkte innerhalb der EU betont Borrell, dass Frieden nicht nur mit militärischen Mitteln erreicht werden kann.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Alle Rettungsorganisationen in Niederösterreich an Telenotarztsystem angeschlossenSeit Mitte Dezember sind alle Rettungsorganisationen in Niederösterreich an das Telenotarztsystem des Roten Kreuzes angeschlossen. Änderungen auf personeller Ebene gibt es bei Notruf NÖ.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Trump will Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippenDer frühere US-Präsident Donald Trump hat sich an das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten gewandt, um seine Teilnahme an der Vorwahl im Bundesstaat Colorado durchzusetzen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Tirols Wirtschaftskammerpräsidentin fordert Ende des Saisonniers-KontingentsAufgrund des Mitarbeitermangels im Tourismus spricht sich Tirols Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler für das Aus des Saisonniers-Kontingents für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten aus.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »