EU-Hilfe für die Ukraine bröckelt

Brüssel. Seit Russland die Ukraine am 24. Februar vorigen Jahres überfallen hat und in einen Vernichtungskrieg gezogen ist, hört man aus Brüssel und europäischen Hauptstädten diesen Satz immer und immer wieder: „Es ist entscheidend für uns klarzumachen, dass wir die Ukraine so lang wie nötig unterstützen werden.

Zusätzliche 50 Milliarden Euro für den EU-Haushalt der Jahre 2024 bis 2027, um das ukrainische Staatswesen vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren? Derzeit unmöglich, weil Ungarns nationalautoritäre und russlandfreundliche Regierung die dafür nötige Einstimmigkeit blockiert.

Weiterlesen:

DiePressecom »

Schatten über dem „Sonnendeck“: Auf der Mauer hat sich’s ausgesessenDie Innmauer am „Sonnendeck“ in Innsbruck ist saniert – doch mittig angebrachte Geländer machen das Sitzen unmöglich. Weiterlesen ⮕

Nationalfeiertag im Schatten der KriegeBundespräsident und Regierungsspitze verurteilten Antisemitismus und betonten die Rolle des Bundesheeres. Weiterlesen ⮕

Nationalfeiertag im Schatten von Krisen und erhöhter TerrorwarnstufeAm 26. Oktober präsentierte sich Österreichs Bundesheer in einer Leistungsschau, viele Institutionen wie das Parlament oder das Kanzleramt öffneten die Türen. Angesichts der Terrorwarnstufe wird die Sicherheitslage stündlich beobachtet. Weiterlesen ⮕

Psychisch krank? Caritas macht Mut, Hilfe anzunehmenBei einem Diskussionsabend in Hollabrunn berichteten Betroffene psychischer Erkrankung offen von ihren Erfahrungen. Wo Menschen Hilfe finden und wo es Verbesserungen braucht, wurde ausführlich besprochen. Weiterlesen ⮕

Russland vs. Ukraine: Zermürbung und hohe Verluste bei AwdijiwkaDurchschlagende militärische Erfolge kann derzeit weder die ukrainische noch die russische Armee für sich in Anspruch nehmen. Im Süden und Osten der Ukraine gibt es intensive Kämpfe. Besonders im Fokus steht derzeit Awdijiwka in der Nähe von Donezk, das inzwischen als Symbol des ukrainischen Widerstands gilt. Weiterlesen ⮕

EU-Gipfel tagt zu Nahost und Ukraine: Debatte über 'humanitäre' FeuerpauseDie Krisen im Nahen Osten und in der Ukraine werden das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Weiterlesen ⮕