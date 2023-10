EU-Gipfel: Zum Scherzen war nur Orban aufgelegt

Ein Waffenstillstand? Na klar sei er für einen – zwischen Russland und der Ukraine! Viktor Orban ließ es sich auch bei diesem EU-Gipfel in Brüssel nicht nehmen, gleich zum Auftakt deftige Pointen beizusteuern.Also gab es auf die Frage, die in diesen Tagen Europas Spitzenpolitik umtreibt – die Eskalation der Gewalt in Nahost – von Ungarns Regierungschef nur diese flapsige Antwort.

Soll man eine Feuerpause oder sogar einen Waffenstillstand fordern, um die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen mit Hilfsgütern zu versorgen? Geht es nach Pedro Sanchez, Regierungschef Spaniens, das derzeit den Vorsitz im EU-Rat hat, sollte dieser Waffenstillstand das wichtigste Ziel aller politischen Vermittlung sein. Dass er den aber lediglich als Spaniens Regierungschef fordern könne, gestand Sanchez zum Auftakt des Gipfels ein.

