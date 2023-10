EU-Gipfel: Einigkeit über humanitären Zugang zum Nahen Osten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:U-Ratspräsident Charles Michel hat nach dem ersten Tag des EU-Gipfels die"sehr gute Debatte zum Nahen Osten" gewürdigt. Es sei wichtig, in den nächsten Wochen und Monaten zu handeln.

Die EU-Staats- und Regierungschef rufen in ihrer Gipfelerklärung vom Donnerstag zu einem"raschen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang" in Gaza auf. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erneuerte ihre Forderung nach starken Partnerschaften in der Region wie Ägypten. Die sei ein"wichtiger Pfeiler der Stabilität in der Region" und habe"Auswirkungen auf die innere Sicherheit Europas".

Der EU-Gipfel verabschiedete am Donnerstagabend weitere Schlussfolgerungen zur von der Kommission vorgeschlagenen Aufstockung des langjährigen EU-Haushalts. Michel betonte auch hier die"gute Debatte", die Klarstellungen ermöglicht habe. Es gebe noch"unterschiedliche Meinungen". Neben der Hilfe für die Ukraine seien auch die Wettbewerbsfähigkeit und Hilfe bei Krisen und Naturkatastrophen Prioritäten. headtopics.com

Laut von der Leyen stünden viele Mitgliedstaaten hinter diesem Ziel und hinter diesen Prioritäten. Dass gesondert über die Gelder für die Ukraine und die restlichen Mittel diskutiert werde, kann sich von der Leyen aber nicht vorstellen. Sie habe den Staatenlenkern aber dargelegt, was die Zielkonflikte seinen, wenn Gelder aus anderen Töpfen umgeschichtet werden.

Michel erklärte, dass auch die"Frage der Eigenmittel" von einigen Staatschefs auf den Tisch gelegt wurde. Diskutiert werden muss laut dem Ratspräsidenten, wo Mittel durch Umverteilung freigelegt werden könnten und wo neue Gelder benötigt würden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte zu den Aufstockungsplänen erklärt, die Verwendung bzw. Umschichtung schon vorhandener Mittel zu priorisieren. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

USA wollen 690.000 Menschen in kurzer Zeit aus dem Nahen Osten bringenDie „Washington Post“ berichtet über die Massenevakuierungspläne der USA, sollte sich die Situation verschärfen, und beruft sich dabei auf US-Beamte: 686.000 Menschen wären betroffen. Weiterlesen ⮕

Notfall-Plan: USA wollen 690.000 Menschen in kurzer Zeit aus dem Nahen Osten bringenDie „Washington Post“ berichtet über die Massenevakuierungspläne der USA, sollte sich die Situation verschärfen, und beruft sich dabei auf US-Beamte: 686.000 Menschen wären betroffen. Weiterlesen ⮕

EU-Staats- und Regierungschefs fordern humanitären Zugang nach GazaDie EU-Staats- und Regierungschef rufen zu einem „raschen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang“ in Gaza auf. Sie fordern humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Bedürfnisse. Die Hamas wird aufgerufen, alle Geiseln freizulassen. Die EU-Regierungschefs betonen Israels Recht zur Selbstverteidigung. Weiterlesen ⮕

EU-Regierungschefs ringen um jedes Wort zur Nahost-KriseDie Eskalation im Nahen Osten überschattet das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Weiterlesen ⮕

EU-Gipfel: Feuerpausen und humanitäre Korridore gefordertDie Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem Gipfel zu Feuerpausen und 'humanitären Korridoren' aufrufen, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bekommen. Das geht laut Reuters aus dem abschließenden Entwurf für die Gipfelerklärung hervor. Weiterlesen ⮕

EU-Gipfel tagt zu Nahost und UkraineDie Kriege in Nahost und der Ukraine werden auch das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Für Diskussionen sorgte bereits im Vorfeld die in Entwürfen der Gipfelerklärung geforderte 'humanitäre Feuerpause' in Nahost. Weiterlesen ⮕