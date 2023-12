EU-Gipfel: Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldawien im Fokus

Die EU-Staats- und -Regierungschefs in Brüssel kommen am Donnerstag und Freitag zu einem EU-Gipfel zusammen. Dabei wird die Frage, ob die EU Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und auch mit Moldawien beginnen sollen, im Mittelpunkt stehen. Die EU-Kommission will auch eine Fazilität vorschlagen, mit welcher der ukrainischen Regierung eine Hilfe von 50 Milliarden Euro bis Ende 2027 zugesichert werden soll. Unklar ist, ob sich Ungarn querlegen wird.

Man wolle der Ukraine in den nächsten vier Jahren eine stabile und substanzielle Finanzierung garantieren, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vor dem Europaparlament. Dabei gehe es auch darum, Investoren Vertrauen und den Soldaten Hoffnung zu geben. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Ukraine alle Voraussetzungen für die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen erfüllt. Das sagte Selenskyj am Mittwoch bei einem Besuch im norwegischen Osl





