am Donnerstagabend über der Frage, welche Haltung sie gegenüber der rasanten Eskalation des Krieges zwischen der radikalislamischen palästinensischen Terrormiliz Hamas und dem Staat Israel einnehmen sollen. Die Chose war so heikel, dass die 27 Chefs nicht nur, wie seit Jahren fast durchwegs üblich, ihre Mobiltelefone nicht in den Sitzungssaal mitnehmen durften, sondern

Heraus kam dabei ein ausgewogener Text, in dem jedes Wort Gewicht hat. Der Europäische Rat bekräftige, „dass er die Hamas und ihre brutalen und willkürlichen Angriffe in ganz Israel auf das Schärfste verurteilt“, und bezeichnet die Benutzung von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde durch die Hamas als „besonders verwerfliche Gräueltat“.

Allerdings unterstreichen die EU-Chefs auch, „wie wichtig es ist, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht jederzeit den Schutz aller Zivilpersonen sicherzustellen“. Sie fordern „kontinuierlichen, raschen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe“ im Gazastreifen. Zu diesem Zweck sollten „alle erforderlichen Maßnahmen“ ergriffen werden, „einschließlich humanitärer Korridore und Pausen zu humanitären Zwecken“. headtopics.com

Diese weltanschauliche Spaltung hat mittlerweile auch den Brüsseler Beamtenapparat erfasst. Vor einer Woche kritisierten mehr als 800 Eurokraten die ihrer Ansicht nach zu proisraelische Politik von, der Präsidentin der Europäischen Kommission.

