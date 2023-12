EU beschließt Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine

Die EU27 haben de jure einstimmig die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine beschlossen. Scholz reichte Orban den erlösenden Strohhalm.noch in der Nacht auf Freitag, 15. Dezember, das Ergebnis des aktuellen EU-Gipfels. Dabei hatte der Europäische Rat einstimmig beschlossen, Beitrittsverhandlungen mit der von Russland überfallenen Ukraine und der ähnlich bedrohten, angrenzenden Republik Moldau aufzunehmen.

Auch das von Russland teilbesetzte Land Georgien bekam Kandidatenstatus zuerkannt. Die EU werde außerdem Verhandlungen mit Bosnien und Herzegowina aufnehmen, sobald das erforderliche Maß an Übereinstimmung mit den Beitrittskriterien erreicht sei, teilte EU-Ratspräsiden





