EU-Beitritt der Ukraine im Fokus

Dort will sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche über die Fortschritte des Landes auf dem Weg in die Europäische Union führen und im Parlament eine Rede halten. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden. Der Besuch findet im Vorfeld eines Berichts über die Fortschritte der Ukraine bei ihren EU-Beitrittsbestrebungen statt, den die Europäische Union nächste Woche vorlegen will

. Die Ukraine hatte nach Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten. Damit Beitrittsverhandlungen beginnen können, muss Kiew aber noch mehrere Punkte erfüllen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet fest mit dem Beginn der Verhandlungen noch in diesem Jahr, wie er in einer Donnerstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft sagte. Sie wolle der von Russland angegriffenen Ukraine versichern, dass wir fest an ihrer Seite stehen und ihr Ermutigung und Zuspruch bringen, sagte von der Leyen auf dem Weg nach Kiew vor Journalisten. Es werde neben dem angestrebten EU-Beitritt des Landes unter anderem um finanzielle und militärische Unterstützung des Landes sowie Sanktionen gegen Russland gehen. Die Kommissionspräsidentin wies vor dem Hintergrund des Krieges auf Gefahren ihrer Reise hin

:

