Erstes Oktoberfest der Pensionisten in Rabensburg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Pensionisten hatten viel Spaß beim Oktoberfest beim Horak: Bürgermeister Wolfram Erasim, Obfrau Susanna Gramm und der Dornbacher, der mit seiner Musik für die richtige Stimmung sorgte. ie vor kurzem zur Obfrau des Pensionistenverbandes Rabensburg gewählte Susanna Gramm hat am Nationalfeiertag ein Oktoberfest für die Mitglieder der Ortsgruppe im Cafe-Restaurant Horak organisiert. Bürgermeister Wolfram Erasim: „Ich freue mich, dass unsere Pensionisten dank des Engagements der neuen Obfrau das Oktoberfest so toll organisiert haben und so viel Spaß daran hatten“.

Jakob Pöltl verzeichnet erstes Double-Double, aber Raptors verlieren erneutJakob Pöltl hat in der neuen NBA-Saison sein erstes Double-Double erreicht, aber die Toronto Raptors haben zum dritten Mal in Folge verloren. Die Raptors unterlagen den Portland Trail Blazers mit 91:99. Pöltl erzielte 14 Punkte und zehn Rebounds. Weiterlesen ⮕

Winter gibt erstes StelldicheinIn den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Vorarlberg von seiner wechselhaften Seite. Regenschauer und Sonnenschein wechseln sich ab, während die Temperaturen spürbar sinken. Weiterlesen ⮕

Oktoberfest nach Münchner VorbildFrei nach dem Motto des Münchner Oktoberfestes wurde von Bürgermeister Josef Schaden und Nationalrat Lukas Brandweiner das 12. Oktoberfest in Schweiggers am Samstag mit einem Bieranstich eröffnet. Am Sonntag gab es Ehrungen. Weiterlesen ⮕

Dominic Thiem setzt Erfolgslauf fort und trifft auf Boris Beckers SchützlingDominic Thiem gewinnt sein erstes Spiel beim ATP-1000-Turnier in Paris gegen Stan Wawrinka und trifft nun in der zweiten Runde auf Holger Rune, den Schützling von Boris Becker. Weiterlesen ⮕

NBA: Niederlage für Toronto trotz Double-Double von PöltlJakob Pöltl verzeichnete am Montag (Ortszeit) sein erstes Double-Double in der neuen Saison der National Basketball Association (NBA), aber die Toronto Raptors mussten zum dritten Mal in Folge als... Weiterlesen ⮕

Schauspieler Elmar Wepper verstorbenDer Star aus 'Kirschblüten - Hanami' wurde 79 Jahre alt. In Kürze mehr Weiterlesen ⮕