Erstes Oktoberfest bei Hoheneicher Fußballern

Beim 1. Oktoberfest des SV Haie Hoheneich: Karl Trojan, Dietmar Geist, Bürgermeister Manfred Zeilinger, Otto Riedl und im Hintergrund Andreas Schmutz.

In Grillraum drehten sich Hühner und Stelzen, die es ab 18 Uhr gab. Für den ersten Hunger waren Weißwürste auf der Karte angeführt.

Feuerwehr Schwerin erhält erstes von 40 neuen LöschgruppenfahrzeugenLandesinnenminister Christian Pegel übergibt das erste von insgesamt 40 Löschgruppenfahrzeugen 20 (LF 20) an die Feuerwehr Schwerin im Rahmen des Landesprogramms 'Zukunftsfähige Feuerwehr'. Die Fahrzeuge werden ab dem 4. Quartal 2024 in verschiedenen Chargen an die Feuerwehren im Land übergeben. Weiterlesen ⮕

Tote bei Schüssen bei Halloween-Feierlichkeiten in TampaNeben Chicago ist es auch in Tampa im US-Bundesstaat Florida zu einer Schießerei während einer Halloween-Party gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen im historischen Viertel Ybor City, als die Clubs und Bars schlossen. Weiterlesen ⮕

Nö: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Rettungsfahrzeug bei Artstetten-PöbringARTSTETTEN-PÖBRING (NÖ): Auf der L7255 ereignete sich Freitag Nachmittag, dem 27. Oktober 2023, nahe Nussendorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall. Aus noch unklarer Ursache kollidierten ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw geneinsam. Weiterlesen ⮕

Stmk: 70 Feuerwehrleute bei Alarmübung mit drei Szenarien in St. Margarethen bei KnittelfeldST. MARGARETHEN BEI KNITTELFELD (STMK): In einer großangelegten Alarmübung am 28. Oktober 2023 beübten an die 70 Feuerwehrmänner in der Gemeinde St. Margarethen den Ernstfall. Um den Puls der Helfer noch etwas in die Höhe zu treiben wurde diese Übung indem sich die Feuerwehren St. Weiterlesen ⮕