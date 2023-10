Erste Liga-Saisonpleite für Sturm - Heim-0:1 gegen Austria

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:turm Graz hat am Sonntag die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert.

Die zwölfte Runde wurde mit dem Duell zwischen Rapid und dem LASK (17.00 Uhr) abgeschlossen. Tags zuvor hatte Austria Klagenfurt die WSG Tirol mit 1:0 besiegt und Blau-Weiß Linz einen 2:0-Heimerfolg über den WAC gelandet.

Liga-Kracher live: So steht es bei Sturm Graz gegen Austria WienDie Grazer können einen 26 Jahre alten Klubrekord einstellen, die Austria war vom Sturm-Auftritt gegen Atalanta beeindruckt. Weiterlesen ⮕

Gegen Hartberg muss der erste Saisonsieg von Austria Lustenau Wirklichkeit werdenDer SC Austria Lustenau ist gegen den TSV Egger Glas Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (3S 2U) Weiterlesen ⮕

Die Wiener Austria tritt mit breiter Brust bei Leader Sturm anZwei Siege machen den Wienern Hoffnung für den Auftritt am Sonntag in Graz. Nur ist Sturm ist derzeit in Überform. Weiterlesen ⮕

Österreichs Footballer sind EuropameisterEin 28:0 gegen Finnland besiegelte das erste rot-weiß-rote EM-Gold. Weiterlesen ⮕

Wiener Tennis-Leckerbissen: Halbfinale mit den vier TopgesetztenAm historischen Viertelfinaltag bei den Erste Bank Open haben die vier topgesetzten Stars das Semifinale erreicht. Weiterlesen ⮕

Bundesliga: Salzburger Befreiungsschlag erhöht Druck auf SturmDas 3:0 gegen Altach war der erste Sieg der Salzburger im Oktober. Aufsteiger Blau-Weiß Linz konnte erstmals daheim jubeln. Weiterlesen ⮕