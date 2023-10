Erste Group legt stärker zu als erwartet

, hat dank der stark gestiegenen Zinsen und einem deutlichen Anstieg im operativen Kerngeschäft ihren Gewinn gesteigert. Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal um 44 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro, wie das zu den größten Kreditgebern in Osteuropa zählende Institut am Montag mitteilte. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um mehr als 60 Prozent auf 819,7 Millionen Euro. Die Bank hat damit stärker zugelegt als erwartet.

Der Zinsüberschuss erhöhte sich auf 1,86 Milliarden Euro nach 1,55 Milliarden Euro. Die zweite wichtige Einnahmenquelle, der Provisionsüberschuss, stieg auf 662,9 Millionen Euro nach 615,1 Millionen Euro. Trotz Eintrübung der Konjunktur erhöhte sich auch das Volumen an Kundenkrediten um zwei Prozent. Zudem sei der Anteil an notleidenden Krediten nach wie vor historisch niedrig, erklärte die Bank. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bekräftigt.

Erste Saisonniederlage für Sturm Graz in der BundesligaDie Wiener Austria hat dem Spitzenreiter der Bundesliga, Sturm Graz, die erste nationale Saisonniederlage zugefügt. Weiterlesen ⮕

Gegen Hartberg muss der erste Saisonsieg von Austria Lustenau Wirklichkeit werdenDer SC Austria Lustenau ist gegen den TSV Egger Glas Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (3S 2U) Weiterlesen ⮕

SCR Altach will Salzburgs Negativserie nochmals verlängernDer Serienmeister aus der Mozartstadt hat in der Meisterschaft zweimal zuhause verloren. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in der Nacht auf Sonntag: Was wurde aus der Abschaffung?In der Nacht auf Sonntag werden die Zeiger in Europa um 3 Uhr auf 2 Uhr und somit auf Normalzeit zurückgedreht. Das Ende der Zeitumstellung - vom EU-Parlament bereits abgesegnet - lässt weiter auf... Weiterlesen ⮕

Neue Verkehrslösung:In der Grazer Annenstraße wird der Platz neu verteiltFür August war es bereits angekündigt, nun wird es umgesetzt: Autos und Bim teilen sich künftig eine Fahrspur. Mehr Platz für Fußgänger, Sitzmöbel und eine Radspur kommen. Weiterlesen ⮕

Katrin Brunner und Ernst Fuchs:Mit der Holzzille sicher im Hafen der Ehe angekommenEinen Hauch von Venedig holten sich Katrin Brunner und Ernst Fuchs mit ihrer Hochzeit in die Südsteiermark. Mit einem Bohnenstecken manövrierte Gondoliere Felix das Brautpaar zielsicher. Weiterlesen ⮕