Erste EM-Ticketphase vorbei: Was Fans wissen

Erste Single präsentiert: Manu Delago geht 2024 mit Tiroler Gesangstrio auf TourDer international gefeierte Komponist und Multiinstrumentalist hat ein gemeinsames Album mit den Sängerinnen von 'Mad About Lemon' angekündigt. Am Mittwoch präsentierten sie die erste Single 'Modern People' samt Video. Weiterlesen ⮕

Gelungener Coup: Tirol krallt sich erste Pumptrack-WM in der Area47Am 18. November finden gleich zwei größere Events im Ötztal statt. Gurgl wird zum Schauplatz des ersten Weltcup-Slaloms und in Haiming gastiert die Pumptrack-Weltmeisterschaft in der Area47. Weiterlesen ⮕

Erste Saisonniederlage für Mank-KilbPurgstall fügt Mank-Kilb eine 0:3-Niederlage zu. Weiterlesen ⮕

Die Nordmänner entschieden das erste Derby schnell für sichWaldviertel überrollte strauchelnde Amstettner förmlich, ließ beim 3:0-Sieg nichts anbrennen. Im Cup stürmten die Nordmänner in Rekordzeit ins Viertelfinale. Weiterlesen ⮕

„Realitätsfern“: Erste Verhandlungsrunde für Handels-KV bringt keine AnnäherungDie Gewerkschaft warf den Arbeitgebern nach der Verhandlung eine „völlig unverständliche“ Haltung vor, die Arbeitgeber sprachen von „Realitätsferne“ der Arbeitnehmer. Am 9. November soll... Weiterlesen ⮕

Leobersdorf wird wieder Zentrum der FeuerwehrenDie Marktgemeinde ist der erste Ort in Niederösterreich, der zweimal hintereinander die NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbe austrägt. Weiterlesen ⮕