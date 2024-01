Erste AW169-Hubschrauber von Leonardo in Wartung

Etwa ein Jahr nach der Landung befinden sich die ersten beiden AW169-Hubschrauber von Leonardo in der Fliegerwerft in Aigen in einer mehrwöchigen Jahreswartung. Interessierte Besucher haben die Möglichkeit, Bereiche des neuen Militärhubschraubers zu besichtigen. Der dritte Hubschrauber ist flugbereit und bietet am Dienstag einen Rundflug über das Ennstal an. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner nimmt an diesem Flug teil.

Der neue Heeres-Hubschrauber und seine Besatzung haben die erste Stufe der Einsatzbereitschaft erreicht. Dies ist ein großer Meilenstein, da die Alouette III mit Jahresende ihren Einsatzbetrieb einstellt





USA plant erste Mondlandung nach über 50 JahrenAm Montag soll der nächste große Schritt gesetzt werden, um die USA über fünf Jahrzehnte nach dem Ende des Apollo-Programms wieder zurück zum Mond zu bringen. Die US-Weltraumbehörde (NASA) ist diesmal allerdings nur einer von mehreren „Passagieren“. Das zentrale Frachtgut an Bord der Rakete des US-Joint-Ventures United Launch Alliance ist der Mondlander „Peregrine“ des Unternehmens Astrobotic. Mit dabei ist aber auch Fracht ganz ohne wissenschaftlichen Anspruch.

Erste Gläubigerversammlung der insolventen Signa-UnternehmenDie erste Versammlung der Gläubiger der wichtigsten und nun insolventen Signa-Unternehmen fand statt. Die Finanzierung ist aus Sicht der Signa-Verwalter gesichert, aber die Kreditschützer sehen das anders.

Erste Informationen zum „Österreichplan“ der ÖVPErste Informationen zum „Österreichplan“ der ÖVP, den der Parteichef am Freitag in Wels präsentieren will.

Zayataler Hallencup in Mistelbach nach elfjähriger Pause wiederbelebtDer Zayataler Hallencup in Mistelbach wurde nach einer elfjährigen Pause wiederbelebt. Der Lokalmatador Mistelbach gewann die erste Ausgabe des Turniers.

Österreichischer Weltraumtourist hebt abDer gebürtige Waldviertler Franz Haider hat sein Ticket ins All bei Virgin Galactic gelöst und wird voraussichtlich der erste österreichische Weltraumtourist sein.

Schwieriger Einsatz beim Gaisloch-Steig auf der RaxEin 55-jähriger Wiener und sein 22-jähriger Sohn mussten bei tiefwinterlichen Verhältnissen gerettet werden. Der Einsatz von Hubschrauber und Drohne war nicht möglich, auch die Telefonverbindung war abgerissen. Die Bergretter brachten beide Männer unverletzt ins Tal.

