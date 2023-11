Erste Ausländer verlassen Gazastreifen über Grenzübergang Rafah

Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen ausreisen. Auch Verletzte will Ägypten aufnehmen.

Bei den Bodenkämpfen sind laut Israel elf Soldaten ums Leben gekommen. Im Westjordanland kommt es zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Grenzübergang Rafah öffnet für Ausländer, Israel stationiert Raketenschiffe im Roten MeerDutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen. Israel meldet elf tote Soldaten. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten... Weiterlesen ⮕

Ägypten will Verletzte aus Gazastreifen aufnehmen81 Schwerverletzte sollen am Mittwoch via Grenzübergang Rafah nach Ägpyten ausreisen können. Weiterlesen ⮕

Israels Armee stößt weiter im Gazastreifen vorDie Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Weiterlesen ⮕

Israelische Militär greift Terrorziele im Gazastreifen anDas israelische Militär hat innerhalb von 24 Stunden mehr als 600 Terrorziele im Gazastreifen angegriffen. Dabei wurden unter anderem Gebäude der Hamas bombardiert und Waffendepots zerstört. Das Militär ist etwa drei Kilometer in den Gazastreifen vorgestoßen. Weiterlesen ⮕

Gazastreifen: Patienten sitzen in Spitälern festIsrael stößt immer weiter in den Gazastreifen vor. Nun blockieren israelische Panzer die Hauptverbindungsstraße zwischen Norden und Süden. Weiterlesen ⮕

Katar verurteilt israelische Angriffe im GazastreifenDie Regierung Katars hat die israelischen Angriffe im Gazastreifen scharf verurteilt und spricht von einem Massaker an dem palästinensischen Volk. Die Ausweitung der Attacken stellt eine gefährliche Eskalation dar und untergräbt Vermittlungs- und Deeskalationsbemühungen. Weiterlesen ⮕