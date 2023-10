Eröffnung des ersten Aufzugcafés in Wien

In diesen Aufzügen geht es nirgendwo hin, sie sind mehr zum Entspannen gedacht. Aufzug-Sammler Christian Tauss vom Wiener Aufzugmuseum hat sich nun mit der Eröffnung des ersten Aufzugcafé am Wiedner Gürtel 4 (Wien-Wieden) einen langjährigen Traum erfüllt.15 Kabinen hat der Sammler bereits. Drei davon haben es nun auch in sein Café geschafft."Die Entscheidung war gar nicht so schwer.

Schon lange träumt Tauss von einem eigenen Café, hat 2020 schon einmal einen Anlauf gestartet. Damals passte aber etwas mit dem ursprünglich geplanten Lokal nicht, er verwarf die Idee. Er genießt in Kaffeehäusern vor allem ungezwungene freie Atmosphäre und natürlich guten Kaffe. Das hat er nun in seinem eigenen Lokal umgesetzt.Das kleine Lokal am Wiedner Gürtel bietet Platz für acht Gäste, Reservierungen sind nicht möglich.

Aktuell nicht, meint Tauss."Ich finds jetzt mal fein so wie es ist. Wenn es super läuft, kann ich mir schon vorstellen, den Raum vielleicht zu erweitern, aber ich will keine Filialen. Ich mag dieses persönliche dafür einfach zu sehr", so der Lift-Sammler.





