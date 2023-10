Erntedankfest an der Landwirtschaftlichen Fachschule Tullnerbach

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Reitlehrerin Belinda Bartik, Schülerin Annika Koll mit Pferd Donnermoon, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Pater Thomas Vanek, LFS-Direktorin Daniela Marton und Volksschuldirektorin Natascha Bergmann-Balutsch (v. l.) beim Erntedankfest.

eben des feierlichen Erntedankfestes, wurde auch ein Rahmenprogramm rund um das Thema Pferdewirtschaft geboten. Feierlich gesegnet wurden am Nationalfeiertag im Rahmen des Erntedankfestes nicht nur die Erntegaben, sondern auch die Schulpferde an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Tullnerbach. Die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrganges nahmen mit ihren Eltern an der stimmungsvollen Zeremonie teil. „Das Erntedankfest erinnert uns daran, wie eng wir mit der Natur verbunden sind. headtopics.com

Direktorin Daniela Marton ergänzt außerdem: „Die Erntedankfeier an der Schule für Pferdewirtschaft ist eine wunderbare Gelegenheit, um die Verbundenheit zwischen Mensch und Tier zu feiern und sich bei den Pferden für ihre treue Unterstützung zu bedanken.“ Die Direktorin bedankte sich auch bei den Organisatoren der Feier sowie den Schülerinnen und Schülern, die mit den Vorführungen ihrer Reitkünste ein beeindruckendes Programm boten.

Die Segnungszeremonie führte Pater Thomas Vanek durch, der den Pferden Schutz und Wohlergehen für das kommende Jahr wünschte. Im Anschluss daran gab es ein buntes Programm mit Aktivitäten rund um das Thema Pferdewirtschaft. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

PBZ Mistelbach: Bewohner feierten ErntedankfestAnlässlich des Erntedankfestes fand eine Erntedankfeier mit Segnung und anschließendem Gottesdienst im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Mistelbach statt. Weiterlesen ⮕

Baum muss während des Wandertages entfernt werdenWährend des Wandertages der Freiwilligen Feuerwehr Tullnerbach musste ein Baum in der Nähe des Feuerwehrhauses entfernt werden, da er umzustürzen drohte. Die Veranstaltung verlief trotzdem erfolgreich und die größte Gruppe erhielt einen Pokal. Weiterlesen ⮕

Restaurierung des Marterls in WulzeshofenDas Marterl in Wulzeshofen wurde nach einem Freiwilligeneinsatz erneuert. Es ist unklar, aus welcher Zeit das Denkmal stammt, aber es wird vermutet, dass es entweder um 1713 oder zwischen 1832 und 1866 errichtet wurde. Der Tiefnischenpfeiler wurde bereits erneuert oder neu gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein neues Bild in die Nische gesetzt. Weiterlesen ⮕

Rossatz: Auf Alkohol-Suche wurde Urlauber zum EindringlingPlötzlich stand ein total betrunkener Mann im Schlafzimmer einer jungen Frau. Doch er suchte nur Alkohol ... Weiterlesen ⮕

Biathlon-Superstar wurde in Frankreich festgenommenDer Betrugsskandal im französischen Biathlon-Team hat eine erneute Wendung genommen. Weiterlesen ⮕

Groß-Enzersdorfer Lagerhaus wurde massiv vergrößertMit dem neuen Bau- und Gartenmarkt gibt es nun 2.600 Quadratmeter Verkaufsfläche. Weiterlesen ⮕