Erntedank: Landwirtschaftliche Fachschule lebt Tradition

och vor dem Beginn der Herbstferien feierte man in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth das traditionelle Erntedankfest. Teil der Tradition ist eine Prozession mit der Erntekrone und den Erntegaben zum Probst-Materl im Schulwald. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nahmen daran Teil. Gesegnet wurden die Gaben von Frater Vinzenz Kleinelanghorst, der mit den Jugendlichen eine stimmungsvolle Feier gestaltete. Für die musikalische Umrahmung zeichnete das Ensemble der Fachschule verantwortlich.

„Das Erntedankfest erinnert uns daran, wie eng wir mit der Natur verbunden sind. Gleichzeitig bringt dieses hohe Fest der Landwirtschaft die Wertschätzung der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern zum Ausdruck, die für regionale und qualitativ hochwertige Lebensmitteln sorgen“, betonte Frater Vinzenz Kleinelanghorst. headtopics.com

