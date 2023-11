Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler wegen Betrugsverdacht eingestellt

Die Staatsanwaltschaft (Sta) Wien hat ihre Ermittlungen wegen Betrugsverdacht bei einem Immobilienprojekt gegen Ex-Bundeskanzlereingestellt. Das berichtete das Magazin „profil“ am Dienstag. Bei dem Fall gehe es um ein Projekt rund um die Herstellung modularer Fertigteil-Immobilien, in das auch ein Unternehmen, an dem Kern beteiligt ist, involviert gewesen sei.

Dieses habe als Schnittstelle für das Projekt zwischen der Sveta Group und dem slowakischen Unternehmen Eco Smart Home gedient, so das „profil“. Das Projekt sei in finanzielle Not geraten. Kern sei ausgestiegen und das Projekt nie umgesetzt worden. Die Sveta Group habe dann eine Betrugsanzeige gegen die Geschäftspartner und auch gegen Kern eingebracht. Laut Sveta gehe es um eine Summe von mehr als einer Million Euro. Nun wurden die Ermittlungen - nicht rechtskräftig - eingestellt. Kerns Anwalt, Paul Kessler, hatte die Vorwürfe gegen den Ex-Kanzler bereits im Juli als nicht substanziell und „verleumderisch“ gegenüber der APA zurückgewiesen. (APA

