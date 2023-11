Erika Freeman und Dirk Stermann: „Der Herrgott ist ein netter Kerl, nur Geduld muss man mit ihm haben“

Als zwölfjähriges Mädchen floh Erika Freeman allein vor den Nazis nach New York und wurde zu einer der angesehensten Psychoanalytikerinnen der USA. Dirk Stermann hat über ihr außergewöhnliches Leben ein Buch geschrieben. „Die Presse“ sprach mit beiden.Frau Freeman, schon als kleines Kind war für Sie das Wichtigste, dass sich Ihre Mutter für Sie nicht schämen muss und Sie ihr nicht zur Last fallen.

Erika Freeman: Ja. Meine Mutter hatte ohnehin ein so schweres Leben. Mein Vater war schon früh ins KZ gekommen. Darum wollte ich ihr immer helfen und keine Belastung für sie sein.Freeman: Niemals. Ich kann mich an eine Szene erinnern: Wir wohnten damals in einer sehr kleinen Wohnung mit sechs fremden Menschen zusammen. Meine Mutter war Zionistin und traf sich abends immer mit ihren zionistischen Freunden.

Ihre Mutter hat Sie mit zwölf Jahren nach New York geschickt, um Sie vor den Nazis zu schützen. Sie brachte Sie zum Bahnhof und sie blieb vor Ihrem Abteilfenster stehen, bis der Zug abfuhr. Sie aber haben sie keines Blickes mehr gewürdigt, ihr auch nicht gewinkt. headtopics.com

Freeman: Ganz furchtbar. Das belastet mich immer noch. Sie hat mich von draußen angeschaut, aber ich kam nicht zum Fenster.Freeman: Wahrscheinlich. Ich habe nichts gespürt. Es hat alles so wehgetan, dass es nicht einmal mehr wehgetan hat. Es war zu viel.Freeman: Nein, ich hab ihr sehr lang nicht geschrieben. Und als ich ihr dann endlich schrieb, war es zu spät. Der Brief kam zurück.Dirk Stermann: Das verstehe ich nicht. Du bist ein Mensch, der immer schreibt.

Freeman: Weil ich fertig war. Ich wollte alle Türen schließen zu dem Land, das uns so gehasst hat. Und heute weiß ich, dass ich auf meine Mutter böse war, weil sie mich weggeschickt hat. Das habe ich erst viel später begriffen, als mir meine Tante, die den Krieg überlebt hat, erzählte: „habe deine Mutter damals gezwungen, dich wegzuschicken.“ Da fiel mir ein Stein vom Herzen. headtopics.com

