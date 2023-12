Erhöhte Gefährdungslage nach Festnahme von Terror-Verdächtigen in Wien

Nach der Festnahme von drei Terror-Verdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Ottakring besteht eine erhöhte Gefährdungslage. Es liegen jedoch keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Silvester-Veranstaltungen vor.





Nach der Festnahme von drei Terror-Verdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Ottakring, gegen die wegen angeblicher Anschlagspläne auf den Stephansdom ermittelt wird, besteht eine erhöhte Gefährdungslage. Es gibt jedoch keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung von Silvester-Veranstaltungen.

Der Terror der Hamas und die Einheit in IsraelNach monatelangen Demonstrationen hat der Terror der Hamas aus Israel wieder eine Einheit gemacht. Neue politische Köpfe und Chancen auf Frieden könnten entstehen.

Krieg und Terror überschatten den Beginn der Weltklimakonferenz in DubaiKrieg und Terror überschatten den Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai, der ein Ölscheich vorsitzen wird. Der Friedens- und Konfliktforscher Stefan Kroll erklärt Franziska Dzugan und chris_hiptmayr , warum trotzdem Hoffnung besteht. profilplus

Terror in Prag überschattet Frauen-Champions-League-MatchDer Terror in Prag überschattet die Königsklasse der Frauen - und führt zur Absage des Matches zwischen Slavia Prag und SKN St. Pölten.

Drei Festnahmen, kein konkreter Hinweis auf Anschlag in WienDie Staatsanwaltschaft Wien hat am Sonntag auf APA-Anfrage die Festnahme von drei Terrorverdächtigen bestätigt, die offenbar Teil eines Länder übergreifenden radikalislamistischen Netzwerks waren, das Anschlagspläne in Wien, aber auch in Köln und Madrid erörtert haben soll.

Terroristischer Angriff in Paris: Deutscher Tourist getötetBei einer mutmaßlich terroristischen Messerattacke in der Nähe des Eiffelturms in Paris ist ein junger deutscher Tourist getötet worden. Der Täter, der als Islamist bekannt war, verletzte zudem zwei weitere Menschen. Präsident Macron beruft ein Sicherheitstreffen ein, am Abend soll eine Pressekonferenz der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft stattfinden.

