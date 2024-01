Erhöhte Förderung für nachhaltige Heizungssysteme in (Nieder-)Österreich

Seit 1. Jänner 2024 finanziert die Bundesregierung drei Viertel der Kosten eines Umstiegs auf ein nachhaltiges Heizsystem. Je nach Heizung können Privatpersonen bis zu 23.000 Euro an Förderung bekommen, im mehrgeschoßigen Wohnbau sind es bis zu 45.000 Euro. Die NÖN hat die wichtigsten Details zur erhöhten Förderung zusammengefasst und sich angeschaut, wer sie wo beantragen kann. Welche Herausforderungen dadurch entstehen, weiß der NÖ-Energieexperte Josef Wildburger.

Klimafreundliches Heizen ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen wird seit Jahresbeginn noch stärker gefördert





