Ergiebige Niederschläge: Warnung vor erneuten starken Regenschauern in Teilen Tirols

Für die hauptbetroffenen Gebiete wurde die Warnstufe „orange“ angegeben.Das Land Tirol rechnet auf Basis aktueller Prognosen der GeoSphere am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Niederschlägen.

Aufgrund der Niederschlagsmengen kann es zu lokalen Rutschungen, Muren und Überflutungen kommen. Es gilt erneut die Warnstufe „Orange".

Erdäpfelbauern in der Krise: Ernte stark unter dem SchnittImmer öfter geben Niederösterreicher den Anbau von Erdäpfeln komplett auf, weil er sich wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Weiterlesen ⮕

Nach Rekord-Gewinnen: OMV-Umsatz bricht drastisch einNach einem Rekordhoch im Vorjahr ist der Umsatz des Öl- und Gaskonzerns OMV stark gesunken. Damit liegt man klar unter den Erwartungen von Analysten. Weiterlesen ⮕

Weltspartag: Sparzinsen feiern ComebackDie Sparzinsen haben aufgrund der Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank in den letzten Jahren stark gelitten. Doch seit dem Sommer des Vorjahres steigen die Leitzinsen wieder an und damit auch die Sparzinsen. Obwohl die Inflation noch hoch ist, wird die Lücke zur negativen Realverzinsung kleiner. Der Weltspartag erlangt somit wieder etwas von seinem Glanz zurück. Weiterlesen ⮕

Sinkende Inflation: Ein Lichtblick für Österreich?Der niedrigste Stand seit Jänner 2022 wurde erreicht. Die Preise für Nahrungsmittel und Möbel sind weniger stark gestiegen, Treibstoffe sind günstiger. Die Bundesregierung sieht sich in ihrer Politik bestätigt. Weiterlesen ⮕

Inflation in Österreich im Oktober gesunkenDie Inflation in Österreich ist im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handelt sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022. Die Preise für Nahrungsmittel und Möbel sind weniger stark gestiegen, Treibstoffe sind im Vergleich zum Vorjahr günstiger. Die Regierung verweist auf kaufkraftstützende Hilfen und Preis- bzw. Kostensenkungsmaßnahmen. Weiterlesen ⮕

Bestatter zu Allerheiligen:„Pietät und Würde muss gegeben sein, egal um welchen Preis“Zu Allerheiligen rücken auch die steiermärkischen Bestattungsbetriebe alljährlich stärker in den Fokus. Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, etwa auch in Kapfenberg. Weiterlesen ⮕