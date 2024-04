Erfolgsfrühstück für Unternehmensgründer und Jungunternehmer in Bruck

Beim "Erfolgsfrühstück" in der Brucker Wirtschaftskammer standen Experten der Wirtschaftskammer den Unternehmensgründern und Jungunternehmern aus dem Brucker Raum für Fragen zur Verfügung. Das Angebot bot Gelegenheit zum Netzwerken und Fragen stellen.

