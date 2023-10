Erfolgreiches Tanzsportduo bei österreichischer und niederösterreichischer Meisterschaft

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Im Takt. Maria Wagner (links) und Thomas Woisetschläger (rechts) zeigten ihr Können bei den Senioren-Meisterschaften. Hier bei der Siegerehrung mit Trainer Ludwig Wieshofer. aria Wagner und Thomas Woisetschläger reüssierten bei der österreichischen und niederösterreichischen Meisterschaft.

Das Tanzsportduo Maria Wagner (Melk) und Thomas Woisetschläger (Gänserndorf) schaut auf ein spannendes und abwechslungsreiches Wettkampfwochenende zurück. Am ersten Wettkampftag standen sie bei den österreichischen Meisterschaften der Senioren in Wels am Parkett. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwangen im Takt ihr Tanzbein und versuchten die Jury mit ihrem Auftritt zu überzeugen. Trotz starkem Starterfeld gelang dem Duo der Sprung aufs Podest und sie holten im Bewerb Standard Senioren 1A die Bronzemedaille. In der Klasse Senioren 2A reichte die Leistung für die Silbermedaille. headtopics.com

Bei der niederösterreichischen Landesmeisterschaft lieferten Wagner und Woisetschläger einen erstklassigen Auftritt. Damit stellten sie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Schatten und überzeugten die Jury mit ihrer Leistung. Das Tanzsportpaar gewann in der Klasse Senioren A2. In der S Klasse schafften sie nicht den Sprung aufs Podest. Die gegnerischen Tanzduos lieferten taktvolle Auftritte und damit verpassten sie mit Rang vier knapp das Podest.

