Erfolgreiches Oktoberfest der Feuerwehr Pernegg in der Elebniswelt Gallien

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Beim Bieranstich: Christopher Huber, Julia Maurer, Kommandant-Stellvertreter Bernhard und Theresa Geist, Bürgermeister Andreas Nendwich, Bruno und Monika Toifl und Michaela und Kommandant Bernhard Schmied (v.l.).

ie zweite Auflage des Oktoberfests der Feuerwehr Pernegg in der Elebniswelt Gallien war wieder ein voller Erfolg. Bei bester Stimmung wurde ordentlich gefeiert. Im feschen Dirndl, stilechten Lederhosen und die Florianis in Uniform: So wurde in der Erlebniswelt Gallien von Monika und Bruno Toifl das zeite Oktoberfest der Feuerwehr Pernegg zünftig gefeiert.

Hunderte Gäste waren der Einladung gefolgt und genossen die Geselligkeit bei guter Stimmung. Ein Besuch auf der „Wiesen“, die eigentlich die Brauerei im Zentrum der Erlebniswelt ist, war für viele Besucher auch in diesem Jahr wieder etwas Besonders, denn gemeinsam von Bruno Toifl und Kommandant Bernhard Schmied sowie ihren vielen fleißigen Helfern war das Oktoberfest perfekt organisiert. headtopics.com

Das Bier floss gut durch den Zapfhahn und für Speisen und Getränke wurde eifrig gesorgt. Zu herzhaften Schmankerl gab es zünftige Unterhaltungsmusik durch die Band Twopack 4, die die Gäste zum Schunkeln und Tanzen brachte. Die Besucher waren von der Musik und der einmaligen Stimmung begeistert, kaum einer hielt es auf seinem Platz aus. Tolle Sachpreise gab es im Rahmen einer Tombola zu gewinnen. Fixtermin für die dritte Auflage des Oktoberfest ist der 25. Oktober 2024.

Weiterlesen:

noen_online »

Pensionisten feierten OktoberfestObmann Hermann Kühtreiber lud zum Oktoberfest mit Musik in den Donauhof Zwentendorf ein. Weiterlesen ⮕

Brand in Papierpresse - Feuerwehr im EinsatzBei einem Brand in einer Papierpresse konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt und der Schaden blieb begrenzt. Weiterlesen ⮕

Open Doors am Nationalfeiertag zu 160 Jahren Feuerwehr WelsWELS. Die Feuerwehr der Stadt Wels hat am Nationalfeiertag zum 160-Jahr-Jubiläum zu Open Doors eingeladen. Feuerwehrbegeisterte aller Altersklassen statteten der Feuerwehr einen Besuch ab. Weiterlesen ⮕

D: Bewohner bei Zimmerbrand in Bruchsal von der Feuerwehr gerettetBRUCHSAL (DEUTSCHLAND): In der Nacht auf Donnerstag, 26. Oktober 2023, wurde um 02:24 Uhr die Bruchsaler Feuerwehr zunächst mit dem Alarmstichwort „Privater Rauchmelder“ in die Hardfeldstraße gerufen. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr Horn feierte 150 Jahr-JubiläumIm voll besetzten Saal des Vereinshauses zelebrierte die Freiwillige Feuerwehr Horn mit einem ebenso aufwendigen wie würdigen Festakt ihr 150-jähriges Bestehen mit Mitgliedern, Freunden, Unterstützern und Ehrengästen. Weiterlesen ⮕

Jugendleistungsprüfung mit 19 Teilnehmern bei der Freiwilligen Feuerwehr OttingDie Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Otting mit 19 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren hat erfolgreich an der Jugendleistungsprüfung teilgenommen und den ersten Platz erreicht. Weiterlesen ⮕