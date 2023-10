Erfolgreiches Bezirks-Bauernschnapsen der NÖ Senioren

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bezirksobmann Franz Ditzer und sein Team gratulierten den erfolgreichen Schnapsern. Den Sieg holten sich Hermann Ensmann und Rudolf Blamauer aus Göstling (Bildmitte). m Donnerstag ging beim Henndorfwirt in St. Georgen/Leys das diesjährige Bezirks-Bauernschnapsen der NÖ Senioren über die Bühne.

Unter der Leitung von Ignaz Gindl aus Purgstall, Anton Prüller aus Reinsberg, Franz Mayer aus St. Anton und Rupert Winter aus St. Georgen/Leys und natürlich Bezirksobmann Franz Ditzer schnapsten am vergangenen Donnerstag beim Henndorfwirt (Gasthaus Scharner) in St. Georgen/Leys zahlreiche Duos um den Titel des Senioren-Bauernschnapser-Duos. headtopics.com

Bezirksobmann Franz Ditzer (Mitte) als"Kibitz" bei Engelbert Fahrnberger, Karl Zmeck, Ignaz Gindl und August Prüller (von links). Bezirksobmann Franz Ditzer und sein Team gratulierten den erfolgreichen Schnapsern. Den Sieg holten sich Hermann Ensmann und Rudolf Blamauer aus Göstling (Bildmitte).

Weiterlesen:

noen_online »

Fotogalerie: Ein Blick in die Ateliers des Gmünder BezirksBei den Tagen der offenen Ateliers, die am 21. und 22. Oktober in ganz Niederösterreich stattfanden, waren auch 30 Künstlerinnen und Künstler bzw. Institutionen im Gmünder Bezirk dabei, verteilt von Litschau bis Moorbad Harbach. Weiterlesen ⮕

Senioren des Teilbezirkes Neulengbach besuchen WienSenioren des Teilbezirkes Neulengbach besuchen das Palais Niederösterreich, das Parlament und den Rittersaal im Wiener Rathauskeller. Ein wunderschöner Ausflug in die Geschichte Wiens. Weiterlesen ⮕

Engelhartstettener Senioren feierten ihren 40. GeburtstagIm Engelhartstettener Veranstaltungssaal ging ein großes Fest über die Bühne. Weiterlesen ⮕

Steigende Mieten und Kreditraten: SPÖ fordert MaßnahmenDie Bezirks-SPÖ fordert neue Förderungen für den Wohnbau, gemeinnützigen Wohnbau und Maßnahmen gegen die steigenden Mieten. Weiterlesen ⮕

Trümmel lief zur SilbermedailleBeim letzten Spartan-Race in seiner bisherigen Altersgruppe holte Mario Trümmel AK-Rang zwei und somit einen Stockerlplatz. Toni Kothmiller wurde starker Siebter. Weiterlesen ⮕

Netanjahu empfing Nehammer: „Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei“Als „schlimmstes Verbrechen an Juden seit dem Holocaust“ hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) den Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel bezeichnet. Netanjahu sagte, die Unterstützung Österreichs sei wichtig. Weiterlesen ⮕