Erfolgreicher Abschluss von ATMA- und Funklehrgängen in der OÖ Bauakademie

In der OÖ Bauakademie in Lachstatt fanden dieses Wochenende gleichzeitig zwei Lehrgänge mit dem letzten ATMA – Lehrgang und dem letzten Funklehrgang in diesem Jahr statt. Schon im Vorfeld lernten die 28 Teilnehmer des Funklehrgangs in einem Webinar bei sich Daheim über Gerätekunde, Funkordnung, Warn und Alarmsystem und Lotsen – Nachrichtendienst.

Gleichzeitig wurde am Gelände der OÖ. Bauakademie den 58 Teilnehmer des ATMA – Lehrgangs (Grundlehrgang) das Wissen über Kraftbetriebene Geräte, Wasserführende Armaturen, Löschgruppe im Einsatz, Absichern bei einem Verkehrsunfall, Umgang mit Feuerlöscher, Formalexerzieren und Rettungsgeräte übermittelt.

Beim gemeinsamen Abschluss von beiden Lehrgängen gratulierte Bezirks-Feuerwehrkommandant Oberbrandrat Johannes Enzenhofer und Brandrat Christian Breuer mit den Lehrgangsleitern Johann Schwarz und Josef Lehner sowie den zahlreichen Ausbildner, allen erfolgreich absolvierten Teilnehmer/Innen zu ihren erbrachten Leistungen. headtopics.com

Und diese Leistungen sind mit dem Funklehrgang mit 26 vorzüglich und 2 mit Sehr Gut, sowie beim ATMA – Lehrgang mit 56 vorzüglich, 1 mit Sehr Gut und 1 mit Gut äußerst positiv verlaufen. Damit sind alle ATMA – Lehrgangs Teilnehmer Einsatzberechtigt und können bei Einsätzen ausrücken. Sowie alle Absolventen des Funklehrgangs bestens gerüstet zum Funken bei Einsätzen.

