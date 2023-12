Erfolgreiche Schwimmgeschwister erhalten NÖN-Leopold

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: Immer im Gleichklang: Die Schwestern Anna-Maria und Eirini Alexandri überzeugen bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka.iese Sportlerinnen und Sportler sorgten in den vergangenen zwölf Monaten für Furore in Niederösterreich.

Für ihren Weltmeistertitel bekommen Anna-Maria und Eirini Alexandri nicht nur zwei Goldmedaillen, sondern im November auch den NÖN-Leopold überreicht. Die Lebensgeschichte und der sportliche Werdegang der Alexandri-Schwestern ist bemerkenswert. An dessen Ende steht aktuell als Höhepunkt der Weltmeistertitel von Anna-Maria und Eirini im Synchronschwimm-Duett. Die dritte Schwester, Vasiliki, schwimmt kaum minder erfolgreich im Solo-Bewerb, holt im Sommer bei der WM in Fukuoka ebenfalls zwei Medaillen. Geboren werden die Drillinge 1997 im griechischen Marousi





