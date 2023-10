Erfolgreiche Leistungsprüfung der Freiwilligen Feuerwehr Litzelsdorf

LITZELSDORF (BGLD): “Es ist inzwischen schon zur Tradition geworden, unsere Leistungsprüfung am Nationalfeiertag abzuhalten”, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Litzelsdorf, Christoph Zimmermann. Bei bestem Wetter und voller Elan starteten die Florianis aus Litzelsdorf am 26. Oktober 2023 in die technische Leistungsprüfung.

Dabei geht es vor allem darum, unter einer festgelegten Zeitvorgabe möglichst fehlerfrei eine Einsatzstelle bei einem Verkehrsunfall abzusichern, eine vermeintlich eingeklemmte verletzte Person zu retten sowie zweifachen Brandschutz und Beleuchtung aufzubauen. Ebenso fragten die Prüfer das Wissen der Teilnehmer um Gerätekunde und Themen rund um den technischen Einsatz ab.

Die wochenlange, intensive Vorbereitung machte sich bezahlt. Alle 13 Teilnehmer bestanden die Prüfung und erhielten ihr verdientes Abzeichen. Insgesamt wurden zwei Abzeichen in Bronze, fünf in Silber sowie sechs in Gold erreicht. headtopics.com

