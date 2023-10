Erfolge für Rennrodler des WSV Prein in Tirol

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Rennrodler des WSV Prein waren in Tirol stark. Christian Kern und Andi Jagersberger mit Cupsiegen.

Für die Rodler des WSV Prein/Rax stand in Matrei das letzte Rennen der Sommersaison am Programm. Der zehn Jahre alte Andreas Jagersberger war in der Klasse Burschen I eine Klasse für sich, holte sich beide Laufsiege und die Cup-Gesamtwertung.

Seine um zwei Jahre ältere Schwester Elisabeth nähert sich in der Jugendklasse II den Spitzenfahrerinnen aus Tirol immer weiter an. In Matrei fuhr sie auf die Plätze zwei und vier. In der Cup-Wertung wurde sie Dritte. Christian Kern wurde in Matrei in der Jugendklasse II Dritter und Vierter und sicherte sich damit den Gesamtsieg.Bei den Junioren landete Johannes Jagersberger auf den Rängen sechs und sieben. headtopics.com

„Bevor wir Anfang Dezember wieder mit dem Eistraining starten, gehen wir nun nach einer langen Sommersaison verdient in eine kurze Herbstpause und wünschen Florian gute Besserung“, lässt Trainerin Beate Fasching mit großer Zuversicht wissen.

