Erfolge bei den Junior Skills Niederösterreichs

Service-Leiterin Andrea Dorr (links) und ihre Stellvertreterin Eva Schulmeister (rechts) gratulieren der Landesmeisterin Mariella Faltin und der Bronzemedaillengewinnerin Selina Wansch. ei den „Junior Skills Niederösterreichs“ zeigten zwei Lehrlinge de Herz-Kreislauf-Zentrums Groß Gerungs groß auf. Mariella Faltin holte sich den Landessieg im Bereich Service. Selina Wansch erkämpfte sich die Bronzemedaille im Bereich Hotel- und Gastgewerbeassistent.

Ein Grund zur Freude und zum Feiern ist im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs groß. Mit den beeindruckenden Erfolgen der beiden Lehrlinge seien „wahre Glanzlichter“gesetzt worden, heißt es vom Herz-Kreislaufzentrum. headtopics.com

Mariella Faltin, ist eine aufstrebende Nachwuchskraft. Sie konnte sich zur neuen Landesmeisterin im Bereich Service küren. „Ihre Hingabe, Leidenschaft und außergewöhnlichen Fähigkeiten haben die Jury überzeugt und zurecht den ersten Platz gesichert“, betont man im Herz-Kreislauf-Zentrum.

Aber auch Selina Wansch hat bei diesem wichtigen Wettbewerb eine herausragende Leistung gezeigt. Sie erkämpfte sich den wohlverdienten 3. Platz im Bereich Hotel- und Gastgewerbeassistent. Diese bemerkenswerten Erfolge unterstreichen die hohe Qualität und das Talent der Lehrlinge. „Unsere jungen Nachwuchskräfte leisten hervorragende Arbeit und setzen damit ein beeindruckendes Zeichen gegen den Fachkräftemangel in der Tourismusbranche. In unserem Unternehmen hat die Ausbildung unserer Lehrlinge einen besonders hohen Stellenwert. headtopics.com

