Erfolg gegen illegales Glücksspiel in Salzburg

Die österreichische Finanzpolizei erzielte im Oktober in einer konzentrierten Aktion gegen das illegale Glücksspiel in der Stadt Salzburg einen bedeutenden Erfolg. 67 illegale Glücksspielautomaten konnten sichergestellt werden. Im Rahmen einer Schwerpunktaktion wurden über vier Tage hinweg zehn Geschäftslokale überprüft. Sie waren als'Weinstube','Wettbüro' oder'Kosmetikstudio' getarnt, einige davon waren verschlossen und videoüberwacht.

'Diese Erfolgsmeldung ist beispielhaft für die wichtige Arbeit, die unsere Finanzpolizei zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger sowie der redlichen Wirtschaft in Österreich leistet. Wir sorgen weiterhin dafür, dass illegale Aktivitäten streng geahndet werden', so Finanzminister Magnus Brunner.Gehe zur Galerie Die Lokale mussten vom Einsatzkommando Cobra zwangsgeöffnet werden. Im Rahmen der Amtshandlungen beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten der Finanzpolizei 67 illegale Glücksspielautomaten. Bei einem Lokal wurde im Auftrag der zuständigen Behörde eine Betriebsschließung vollzogen. Die Kontrollen wurden auch durch das Amt der Salzburger Landesregierung begleitet. Durch deren Kontrollorgan wurden mehrere Übertretungen nach dem Salzburger Wettunternehmergesetz festgestellt.Gegen die Betreiber wurden Strafanträge gestellt. Die zu erwartenden Strafen betragen durchschnittlich 10.000 Euro pro illegalem Glücksspielgerä

:

KLEINEZEITUNG: 2200 Unternehmen befragt:Lebensmittelpreise: Behörde will am Freitag den Prüfbericht vorlegenDie Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde zu Lebensmittelpreisen ist die größte Untersuchung, die die Behörde je durchgeführt hat.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

DIEPRESSECOM: Theokratie mit einem Lächeln: Erfolg für die Religiöse Rechte in den USAEr setzte Abtreibung mit dem Holocaust gleich, fordert die Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichem Sex und ist der Meinung, dass man sich zu einfach scheiden lassen kann. Das alles serviert...

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

WIENERZEITUNG: Israelische Soldatinnen töten Hamas-Kämpfer bei ÜberfallAls die Hamas-Terroristen in den Morgenstunden des 7. Oktober über die Grenze nach Israel kamen, gab es kein Entrinnen. Nicht für die Zivilist:innen in den nahen Kibbuzim, nicht für die israelischen Armeeangehörigen, die überrumpelt wurden. Rund 300 israelische Militärs fanden bei dem Überfall den Tod, darunter auch Soldatinnen, die, obwohl bereits durch Granaten verletzt, regelrecht hingerichtet wurden. Auf Videoaufnahmen, die die Terroristen mit ihren Bodycams machten, ist zu sehen, wie Frauen in Uniform schreiend unter einem Tisch Schutz suchen. Sie werden umzingelt und aus nächster Nähe erschossen. Andere Armeeangehörige ließen die Terroristen am Leben und verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen. Die israelische Antwort war aus Sicht der Hamas fatal ─ und sie hatte ein weibliches Gesicht. Unter den verfügbaren israelischen Militäreinheiten, die in panischer Eile an die Grenze zu Gaza geschickt wurden, befand sich ein Trupp der Eliteeinheit „Karakal“, deren Aufgabe es ist, die Südgrenze am Sinai zu überwachen. Das Besondere: Die Einheit besteht zu einem großen Teil aus Soldatinnen. Am 7. Oktober rückten „Karakal“-Frauen an, stellten die Hamas-Kämpfer und töteten laut israelischen Angaben in stundenlangen Feuergefechten mindestens 100 Männer.Starke Frauen, die in der Stunde höchster Not zur Stelle waren. Und die so „funktionierten“, wie es von Elitesoldatinnen in Israel erwartet wird

Herkunft: WienerZeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLINE: Livespiel 2. Landesliga West: RabensteinDie Wagner-Elf will mit einem Erfolg beim Livespiel in Rabenstein noch ganz vorne mitmischen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLINE: Leben und Hausbauen in Scheibbs werden ab 2024 teurerDie Stadt Scheibbs hat die Wasser- und Kanalgebühren sowie die Aufschließungsabgabe angehoben.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Tabakovic: 'Die Austria sollte die Schiene weitergehen'Im Vorjahr traf Haris Tabakovic für die Austria wie am Fließband, seine Form nahm er zu Hertha Berlin mit. 'Heute' fragte beim Schweizer nach.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »