Erdogan und die Probleme mit den Nachbarn

Vor knapp 15 Jahren hatte Recep Tayyip Erdogan als Premier eine neue außenpolitische Leitlinie ausgegeben. Die Türkei sollte als aufstrebende Regionalmacht „null Probleme mit den Nachbarn“ haben. Was viele im Westen zunächst hoffen ließ, entpuppte sich aber von Beginn an als Chimäre. Mit Erdogan an der Spitze hatte die Türkei im vergangenen Jahrzehnt sehr viele Probleme mit so gut wie allen Nachbarn.

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Nach Erdogan-Attacken: Israel ruft diplomatische Vertreter aus der Türkei zurückNach 'harschen Äußerungen' aus der Türkei hat Israel seine diplomatischen Vertreter aus dem Land zurückrufen. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, schrieb Außenminister Eli Cohen am Samstag auf der Plattform X. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Türkei: Wie Erdoğan das Erbe Atatürks für sich nutztPräsident Erdoğan sieht sich heute in einer Reihe mit dem säkularen Republikgründer. Dessen Personenkult hat er sich längst zu eigen gemacht. Weiterlesen ⮕

Nachbarn streiten um Wasserquelle in Kärntner WaldstückEine Landwirtin fürchtet in St. Andrä um Wasser für ihre Pferde. Nach dem Tod ihres Onkels gibt es Streit um die Quelle – ein Anwalt hilft! Weiterlesen ⮕

Ktn: Rauchmelder alarmiert Nachbarn über Brandgeruch in einer Mehrparteienhaus-Wohnung in VillachVILLACH (KTN): Kurz vor 04:30 Uhr morgens meldeten am 28. Oktober 2023 besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Auen, dass in einer Wohnung Rauchmelder zu hören sein und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei. Weiterlesen ⮕

Türkei feiert 100. Jahrestag der StaatsgründungMit Feiern im ganzen Land begeht die türkische Republik an diesem Sonntag ihre Gründung vor 100 Jahren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede zum Staatsjubiläum halten. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 gut ein Jahr nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches die Republik ausgerufen. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Republik Türkei: Die Angst um Atatürks ErbeAm 29. Oktober 1923 wurde die moderne Republik gegründet. An kaum einem anderen Ort spiegelt sich die hundertjährige Geschichte der Landes wider wie am Istanbuler Taksim-Platz Ein Besuch. Weiterlesen ⮕