Erdäpfelbauern in der Krise: Ernte stark unter dem Schnitt

Mutmaßliche Hamas-Terrorzentren: Evakuierung der Krankenhäuser „unmöglich“Israels Aufforderung, den Norden des Gazastreifens - und auch das größte Krankenhaus in Gaza-Stadt - zu räumen, verhallt angesichts der humanitären Krise. UNO-Organisationen sagen, dass eine... Weiterlesen ⮕

London: Moskau am Dnipro in der Region Cherson unter DruckDas UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte legt einen Bericht vor zum Einschlag einer Rakete in einem Café in dem ukrainischen Dorf Hrosa, bei dem am 5. Oktober 59 Menschen getötet wurden. Ein... Weiterlesen ⮕

Schrumpfende Erträge: Erdäpfelbäuerinnen und -bauern unter DruckDie niederösterreichische Erdäpfelernte sorgt in diesem Jahr erneut für Ernüchterung. Herausfordernde Wetterlagen, wiederkehrender Schädlingsbefall und niedrige Erzeugerpreise setzten den Bäurinnen und Bauern zu. Maßnahmen müssen gesetzt werden, um die heimische Versorgung künftig zu sichern. Weiterlesen ⮕

Krisengipfel zu MCI-Neubau: Land unter ZugzwangWegen verfahrener Situation und gestiegenen Kosten dürfte Hochbaureferent Dornauer Stopp empfehlen. Weiterlesen ⮕

Halloween-Party mit Bogenschießen bei der FF Unter-OberndorfDie Gruppe 'Arduinnas Gefährten' hat eine Halloween-Party mit Bogenschießen auf dem Gelände der FF Unter-Oberndorf veranstaltet. Kinder und Jugendliche konnten unter Anleitung mit Pfeil und Bogen auf Geister schießen und hatten dabei viel Spaß. Weiterlesen ⮕

Sie bringt Hollywood und Halloween unter einen HutJulia Cranz schmückt die Köpfe von US-Stars wie Sarah Jessica Parker und heimischen Divas wie Anna Netrebko. Nun punktet sie auch mit Grusel-Couture. Weiterlesen ⮕