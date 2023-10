'Er kämpfte so sehr' – Das sagen Matthew Perrys Freunde

Rettungskräfte sollen am Samstag Nachmittag (Ortszeit) noch versucht haben, den Schauspieler zu reanimieren. Da sei er aber bereits nicht mehr ansprechbar gewesen. Die Todesursache ist noch unklar. Laut TMZ wurden die Rettungskräfte aufgrund eines vermuteten Herzinfarkts alarmiert. Laut"LA Times" gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen. Vor Ort seien keine Drogen gefunden worden.

Moderatorin Lola Weippert nahm sich eine Social-Media-Auszeit, mit diesem Bild meldet sie sich jetzt zurück.Instagram/billkaulitzChristina Aguilera ist mal wieder"dirrty". Halbnackt verkündet sie den Kartenverkauf für ihre"intime und verführerische" Vegas-Show.Auch Arnie hat den"Yearbook"-Trend auf Social Media probiert und sich mit KI zu einem 90er-Teenie verwandelt.Auf Social Media wandert aktuell ein Foto einer ungeschminkten Madonna herum.

Wie viele Nachtschichten Rebel Wilson wohl schon geschoben hat, bevor dieses Bild entstanden ist? Sie kündigt jedenfalls ein großes Projekt für das kommende Jahr an.Gold Marie? Nein, nur Nicky Hilton, wie sie sich auf die New York Fashion Week vorbereitet.Gott sei Dank handelt es sich bei diesem Foto von Model Irina Shayk nur um Make-up und keine echten Verletzungen.Chris Hemsworth würde zu gerne auch eine Runde auf dem Rücken seines Bartagames drehen. headtopics.com

Die Efron-Brüder Zac und Dylan zeigen wo sie vermutlich die meiste Zeit verbringen – im Fitnessstudio.Mit ihren Followern teilt Leni Klum alles – auch ihre Unterwäsche-Tipps.Instagram/carmengeiss"New hair, new me" – scheint Lizzos Devise zu sein.Claudia Schiffer feiert ihren 53. Geburtstag mit einem besonderen Gast – einem Schmetterling auf ihrer Hand.Irina Shayk achtet im Urlaub offensichtlich darauf, dass sie keine Abdrücke von ihrem Bikinioberteil bekommt.

Kaplan Henry und Freunde laden zum KonzertGospelkonzert in der Pfarrkirche Ulmerfeld Weiterlesen ⮕

1969–2023: „Friends“-Star Matthew Perry ist totDer US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kultfernsehserie „Friends“ berühmt wurde, sei leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, wie die „Los Angeles Times“ am Samstag berichtete. Weiterlesen ⮕

