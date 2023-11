Entsetzen nach Brandanschlag: „Das muss aufhören“

Israelfeindliche Demonstrationen, verstärkte Überwachungen jüdischer Einrichtungen, Aktionen wie jene jüngst in Wien, als eine Israel-Fahne vom Stadttempel in der Innenstadt gerissen wurde, und eine erhöhte Terrorwarnstufe: Der Nahost-Konflikt beschäftigt nach den am 7.

„Das Landeskriminalamt Wien ist vor Ort mit der Spurensicherung betraut“, so die Polizei, auch der Verfassungsschutz ermittle „intensiv in alle Richtungen“. Ermittler gehen jedoch von Brandstiftung aus, da das Feuer laut derzeitigen Erkenntnissen an zwei Stellen ausgebrochen sein dürfte.

Ähnlich reagierte die Regierungsspitze: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilte den „Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Wien auf das Schärfste“ und erklärte, dass man „Antisemitismus mit allen politischen und rechtsstaatlichen Mitteln“ bekämpfe. headtopics.com

