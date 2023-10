Die portugiesische Polizei hat im Fall Maddie zu Beginn auch die Eltern Kate and Gerry McCann verdächtigt.bei derer Eltern entschuldigt, wie BBC berichtet. Die Eltern wurden nach dem Verschwinden von Maddie von der portugiesischen Polizei beschuldigt, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Auch in einer 2019 veröffentlichten Dok auf Netflix wurden die Vorwürfe erneut laut.

Eine hochranginge Delegation der portugiesischen Polizei sei bereits anfangs Jahr nach Großbritannien gereist, um sich bei den Eltern zu entschuldigen, so die BBC. Konkret sollen sie sich dafür entschuldigt haben, wie die Ermittler damals den Fall untersuchten und auch dafür, wie sie die Familie der kleinen Maddie damals behandelten.Maddie war erst drei Jahre alt, als sie 2007 aus ihrer Ferienwohnung in Praia da Luz verschwand.

Der Deutsche selbst hat stets jegliche Verwicklung in den Fall bestritten. Er verbüßt derzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer Rentnerin im Jahr 2005. Zudem werden ihm drei Fälle von Vergewaltigung und zwei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Die Taten sollen sich über einen Zeitraum von 17 Jahren zwischen 2000 und 2017 ereignet haben. headtopics.com

Amelie McCann (18, im Bild) hat sich an einer Gedenkveranstaltung für ihre verschwundene Schwester Maddie zum ersten Mal öffentlich geäußert."Es ist schön, dass alle gekommen sind, aber es ist ein trauriger Anlass". Dann entzündet sie eine Kerze für ihre große Schwester.Von Amelie, die sich derzeit für ein Studium bewirbt, gab es......in den vergangenen 16 Jahren kein einziges veröffentlichtes Foto.

Erst am Vortag hatte die Eltern, im Bild Mutter Kate, erneut Hoffnungen auf ein Wiedersehen mit ihrer vermissten Tochter geäußert.Splash News / Action Press / picturedesk.com

