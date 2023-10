Entfesselter Quattropacker

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ier Tore von Marco Hofer bescherten Leobendorf den nächsten Dreier. Bilanz seit Amtsantritt von Coach Schweitzer top.

4:1 gegen Neusiedl, 4:1 gegen den FavAC und am Nationalfeiertag 5:0 gegen Oberwart – die Bilanz, seit Norbert Schweitzer das Zepter in Leobendorf schwingt, ist beeindruckend. 13 geschossene Tore in drei Partie zeigen, dass sich der SVL wieder nach oben orientieren kann.

Mitverantwortlich dafür war Marco Hofer. Der Flügelspieler schnürte in Oberwart vor der Pause einen lupenreinen Hattrick und legte nach dem Seitenwechsel noch einen Treffer nach. „Er war entfesselt. Wirklich toll, ich vergönn ihm das extrem. Er ist ein Spieler, der immer 100 Prozent gibt“, streute Schweitzer seinem Schützling Rosen. headtopics.com

Der 23-Jährige kam im Sommer 2020 von den Rapid Amateuren ins Weinviertel, traf zuvor in 74 Regionalligaspielen für Leobendorf achtmal ins Schwarze. Gegen Oberwart polierte er die eigene Statistik mit vier Treffern ein wenig auf und konnte danach schmunzeln: „In der Jugend ist mir das öfter gelungen, da gewinnt man doch relativ hoch. Im Erwachsenenfußball ist es der erste Viererpack.

