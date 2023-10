Entdecken Sie die Steiermark:Finissage im Feuerwehrmuseum und mehr Events in der Steiermark heute

Unser täglicher Veranstaltungsartikel wird Ihr Wegweiser zu den unvergesslichsten Erlebnissen in der Steiermark sein. Lassen Sie sich inspirieren, entdecken Sie neue Orte und tauchen Sie in die reiche Kultur und Natur unseres schönen Bundeslandes ein. Die Steiermark wartet darauf, von Ihnen erkundet zu werden, und wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen.

Waldtiere EntdeckenAuf einem Erlebnisspaziergang konnten die Kinder Waldtiere entdecken und deren Wichtigkeit begreifen. Weiterlesen ⮕

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in der SteiermarkEin 37-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der B69 in Richtung Straß im Bezirk Leibnitz. Der Motorradfahrer stürzte im Ortsgebiet von Lichendorf und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der PKW-Lenker war nüchtern. Rettungskräfte und Feuerwehren waren im Einsatz. Die B69 war für mehrere Stunden gesperrt. Weiterlesen ⮕